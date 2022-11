Mordkommission ermittelt nach Messerstecherei

Ein 20-Jähriger aus Steinhagen hat in der Nacht zu Montag bei einer Gewalttat am Bahnhof Steinhagen lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Tatverdächtig ist eine 17-Jährige aus Bielefeld. Eine Mordkommission ermittelt gegen die Jugendliche wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Die junge Frau wurde am Montag im Amtsgericht Bielefeld einem Haftrichter vorgeführt.

Laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld hat am frühen Montag 15 Minuten nach Mitternacht ein 16-jähriger Haller einen Notruf 110 an die Polizei-Leitstelle in Gütersloh abgesetzt. Der Jugendliche berichtete den Angaben zufolge, dass es im Bereich des Bahnhofsgeländes zu einem Streit zwischen dem 20-Jährigen, einer 17-jährigen Bielefelderin und ihm gekommen sei. Im Laufe der Auseinandersetzung habe ihm der 20-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei anschließend in Richtung Bahngleise davongelaufen.

Als die ersten Polizisten der Kreispolizeibehörde Gütersloh eintrafen, stießen sie auf den 20-jährigen Steinhagener. Der Mann war schwer verletzt und wies mehrere Stichverletzungen auf. Der Notarzt stufte die Verletzungen als lebensbedrohlich ein. Daraufhin wurde der Steinhagener in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Bielefelderin wird Haftrichter vorgeführt

Der 16-Jährige aus Halle und die 17-Jährige aus Bielefeld wurden vor Ort ebenfalls angetroffen und festgenommen. Die Bielefelderin wurde am späten Montagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt.

Der Jugendlichen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Christoph Mackel. Nähere Informationen, etwa zum Anlass des Streits, wollten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend auf Nachfrage nicht mitteilen.

Wer kann Hinweise geben?

Zur Klärung des Tathergangs wurde eine Mordkommission der Polizei Bielefeld eingerichtet: Die Mordkommission „Waldbad“, bestehend aus Bielefelder und Gütersloher Kripoermittlern, geht nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld den Fragen nach der Tatbeteiligung und der Motivlage nach.

Zeugenhinweise zur Tat nimmt die Mordkommission „Waldbad“ unter der Telefonnummer 0521 / 545-0 entgegen.