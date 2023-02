Großes Reinemachen in Steinhagen

Der Blick auf den Grünstreifen am Straßenrand, in manches Waldstück und auf den einen oder anderen Fuß- oder Radweg zeigt: Es ist höchste Zeit für die jährliche Müllsammelaktion. Für Samstag, 11. März, lädt die Gemeinde wieder alle Interessierten ein, Steinhagen ein bisschen sauberer zu machen.

Laden ein zum Großreinemachen in der Gemeinde: (v.r.) Abfallberaterin Anke Ulonska, Bürgermeisterin Sarah Süß, Michel Kavermann, Dominique Witte und Olaf Halbrock von den Pfadfindern.

20 Jahre gibt es die Müllsammelaktion schon - damals entstanden aus einer Idee der Pfadfinder. "Wir haben damals immer die Krötensammelaktion an der Bielefelder Straße gemacht. Dabei fiel uns auf, wie viel Müll am Straßenrand liegt", sagt Olaf Halbrock von den Pfadfindern. Als Privatleute durften sie sich aber nicht einfach an einer Landstraße aufhalten, und eine organisierte Aktion wie das Einsammeln der Kröten hinter den Fangzäunen auszudehnen, ging auch nicht ohne weiteres.