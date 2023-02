Nach Bestpool-Brand haben Betroffene viele Fragen

Steinhagen

Die Folgen des Großbrandes bei Bestpool ist nach wie vor das beherrschende Thema für viele Menschen in Amshausen. Das Interesse war somit riesengroß: Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger haben am Donnerstagabend die Informationsveranstaltung in der Alten Feuerwehr in Amshausen besucht, zu der die SDK-Rechstanwaltskanzlei aus Bielefeld eingeladen hatte.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold