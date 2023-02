Nach dem Großbrand bei Bestpool dauert Reinigung an

Die Sperrung der Bahnhofstraße und der Straße An der Jüpke seit dem frühen Donnerstagmorgen aufgehoben. Nach dem Großbrand bei der Firma Bestpool sind die Reinigungsarbeiten aber immer noch in vollem Gang und umfassen mittlerweile auch private Flächen. Das geht aus der aktuellen Information der Gemeinde von Donnerstagmittag hervor.

Wie die Gemeindeverwaltung darin mitteilt, seien die Maßnahmen zur Schadensermittlung und –behebung in vollem Gange. Die Sperrungen von Straßen konnte bereits in den frühen Morgenstunden aufgehoben werden. Weiterhin gesperrt ist lediglich der Teilbereich der Liebigstraße, der unmittelbar an das Firmengelände angrenzt.

Weiterhin werden die Straßen in dem betroffenen Gebiet gereinigt, heißt es aus dem Rathaus. Das bei der Reinigung anfallende Wasser wird während des Vorgangs abgesaugt und aufgefangen. Aufgrund der Reinigung und der aktuellen Witterung wird vorsorglich Streusalz gestreut – dies ist optisch aber deutlich von dem Granulat, dass in feinen Kugeln auftritt, zu unterscheiden.

Gereinigt werden nun auch die an die öffentlichen Flächen angrenzenden, befestigten Flächen privater Grundstücke. Dies umfasst Einfahrten, befestigte Wege bis zum Hauseingang, die Bodenflächen von Carports. Nicht umfasst sind davon Gärten, Terrassen, Dächer und nicht von außen zugängliche weitere private Anlagen. Die Reinigung erfolgt durch das Unternehmen Zimmermann Industrieservice GmbH & Co. KG.

Durch die Mitarbeitenden der Firma und der in ihrem Auftrag tätigen Subunternehmer wird Kontakt mit den Anliegern aufgenommen. "Wenden Sie sich hinsichtlich der an Ihrem privaten Eigentum aufgetretenen Schäden an Ihre Versicherung. Im Laufe des Freitags wird seitens des Versicherers des Unternehmens Bestpool ein Vordruck bereitgestellt, der Sie dabei unterstützt Ihre Schäden aufzunehmen und den Versicherungsvorgang anzustoßen", heißt es in der Gemeindemitteilung. Der Vordruck wird dann auch auf der Internetseite Gemeinde Steinhagen zur Verfügung gestellt.

Hinsichtlich der Belastung von Oberflächen, Böden und Gewässern finden derzeit Probenentnahmen und Untersuchungen im gesamten betroffenen Gebiet statt. Es gelten weiterhin die Handlungsempfehlungen: Das Granulat sollte nicht angefasst werden. Kontakt zu Augen und Schleimhäuten ist zu vermeiden. Die Grundschule Amshausen wird am Freitag wieder öffnen.