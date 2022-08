Nach Unfall in Harsewinkel: Kinder auf dem Weg der Besserung

Harsewinkel/Steinhagen

Nach dem Verkehrsunfall in Harsewinkel am Sonntag, in den eine fünfköpfige Familie aus Steinhagen verwickelt war, gibt es eine gute Nachricht. Nach Polizeiangaben geht es den verletzten Kindern besser, sie seien auf dem Weg der Genesung.

Von Stefan Küppers