Nachfolger für Welpinghus in Steinhagen gefunden

Die Verträge sind am Donnerstag unterschrieben worden: „Die Bäckerei Rolf aus Bielefeld kommt nach Steinhagen“, hat Perus-Geschäftsführer Horst Neugebauer am Nachmittag bekannt gegeben. Bisher ist der Betrieb im Norden Bielefelds sowie im Loom mit acht Filialen vertreten, nun geht die Bäckerei auch ins Umland und in Steinhagen in die prädestiniert liegenden Räume der früheren Bäckerei Welpinghus an der Woerdener Straße. Erst einmal wird jetzt umfassend umgebaut.

