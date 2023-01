Neue Bäckerei nur der erste Schritt bei der Belebung des Steinhagener Ortskerns

Café Rolf öffnet am 19. Januar seine Türen im Schlichte-Carree

Steinhagen

Tische stapeln sich, Polstermöbel und Stühle müssen ausgepackt, letzte Kabel verlegt, der Ofen ebenso wie die Siebträger-Kaffeemaschine aufgestellt und angeschlossen werden - die Arbeit schreit noch aus jeder Ecke. Und eine gute Woche ist auch noch Zeit, um die derzeitige Baustelle in ein schönes Ladenlokal und ein gemütliches Café zu verwandeln - am Donnerstag, 19. Januar, aber ist die Eröffnung der Bäckerei Rolf im Steinhagener Schlichte-Carree. Dass wieder Leben in diese prädestinierte Fläche zurückkehrt, ist ein wichtiger, aber auch nur der erste Schritt für weitere Vorhaben im Steinhagener Ortskern.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold