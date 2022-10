Neue Bürgerinitiave fordert effektiven Lärmschutz am A33-Zubringer

Viele Anwohner sind es längst leid. Die Dauerbelastung aus Lärm, Dreck und Vibration durch den enormen Verkehr auf dem A33-Zubringer (Bielefelder, Woerdener und Brockhagener Straße) nervt sie schon lange, mehrfach haben sie sich an die Lokalpolitiker gewandt. Die jetzt gegründete Initiativgruppe Aktiver Lärmschutz Steinhagen beklagt falsche Einschätzungen durch Politik und Behörden und wirft ihnen Untätigkeit vor. In einem Bürgerantrag fordert sie jetzt mit deutlichen Worten eine Reihe von Maßnahmen vor allem zum Lärmschutz.

"Politik und Behörden sind untätig": Antrag an Steinhagener Rat umfasst Bielefelder, Woerdener und Brockhagener Straße

Schließlich hätten die inzwischen durch den örtlichen und überörtlichen Kraftfahrzeugverkehr erzeugten Emissionen "schon seit längerem ein zumutbares Maß weit überschritten", schreibt die Initiativgruppe. Bisherige Unterzeichner sind Dietmar Moritz, Wolfgang Arens und Daniel Otto, die alle auch nahe dem Autobahnzubringer wohnen.

"Die täglichen Beeinträchtigungen liegen durch die Nutzung erheblich über den seinerzeit geschätzten Werten", erinnern sie. Die Gesundheit der Anlieger werde in erheblicher Weise gefährdet. Die Gruppe findet harte Worte: "Die dringend notwendige Verbesserung unserer schwierigen Lebenslage wird bisher von der Steinhagener Politik und der Verwaltung leider nicht als kommunale Aufgabe betrachtet", lautet ihr Vorwurf.

"Mit dem Antrag soll der Leidensdruck der Anlieger auf beiden Seiten des Autobahnzubringers andeutungsweise dokumentiert werden", sagt Dietmar Moritz. Dass sie ihn nun zu Papier gebracht haben, dafür sei die Wanderung des Landtagsabgeordneten Thorsten Klute (SPD) kürzlich "Die Initialzündung" gewesen, berichtet Moritz. Klute kam aus Richtung "Peter auf'm Berge" in Richtung Steinhagen - und sei dann von Anliegern der Bielefelder Straße auf die Problematik aufmerksam gemacht worden. "Er will sich nun auch auf Landesebene für eine weitere Verkehrszählung einsetzen", berichtet Dietmar Moritz.

In ihrem am Donnerstag bei der Gemeinde eingereichten Antrag fordern die Initiatoren folgende Maßnahmen:

Die Gemeinde solle an den betroffenen Straßen eine wissenschaftlich begleitete Untersuchung der Luftbelastung durchführen, außerdem solle dort innerorts Tempo 30 gelten, außerorts auf der Brockhagener Straße Tempo 50 - jeweils mit "Starenkästen" zur Geschwindigkeitskontrolle.

Lkw sollen anders geleitet werden

Für auswärtige Lkw ab 7,5 Tonnen solle zudem in und aus Richtung Harsewinkel ein Durchfahrtsverbot zwischen Peter-Kreuzung und Abzweig Isselhorster Straße eingerichtet werden.

Nach wie vor ein großes Problem ist laut Dietmar Moritz die Ausschilderung an der A33-Anschlussstelle Steinhagen: "Der Hinweis auf Harsewinkel muss dort gestrichen werden", fordert er und hat auch das in den Antrag aufgenommen. Demnach solle sich die Gemeinde darum bemühen, dass die Anbieter von Navigationsprogrammen diese durch entsprechende Streckenhinweise auch für Lkw-Fahrer aktualisieren.

Mehrere Lärmschutzwände gefordert

Darüber hinaus sollten im Einvernehmen mit den Grundstückseigentümern mehrere Lärmschutzwände errichtet werden. "Das hat auf intensives Drängen von Bürgern damals auch an der Ex-B 68 funktioniert, warum also nicht auch hier?", vergleicht Moritz. Im Übrigen sollten die bestehenden Erdwälle samt Bewuchs an der Bielefelder Straße unterhalb der Brennerei Niederstadt im Zuge der anstehenden Straßensanierung unbedingt beibehalten werden.

Rückblickend beklagt die neue Initiativgruppe, dass die heutige Belastung von Fachbehörden und Gemeinderat falsch eingeschätzt worden sei. "Die Gesundheit hunderter Menschen ist akut gefährdet; daraus sollte sich eine politische Verpflichtung zu Gegenmaßnahmen ergeben", betonen die Unterzeichner. Sie wollen nun weitere Unterschriften für ihre Forderungen sammeln.