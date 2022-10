Neun Bäume in Steinhagener Garten vergiftet

Steinhagen-Amshausen

In einem privaten Garten der Alten Landwehr in Amshausen sind offenbar gleich neun Bäume auf einmal vergiftet worden: Die Säulen-Amberbäume bilden eine Hecke, ein zehnter Baum am äußeren Ende der Reihe ist indes noch intakt. Die Grundstückseigentümer haben bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold