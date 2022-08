Neustart für den wohltätigen Tisch

Steinhagen

Die einen sind froh, mal gratis etwas Warmes in den Magen zu bekommen, andere kommen, um in Gesellschaft zu sein, um in netter Atmosphäre essen und klönen zu können. Die kostenlose warme Mahlzeit immer dienstags hat wöchentlich zwischen 60 und 80 Personen ins Haus der Jugend am Laukshof gezogen. Nach zweieinhalbjähriger Corona-Pause gibt es im September einen Neustart.

Von Klaus-Peter Schillig