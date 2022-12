Nur ein Drittel der Amshausener Grundschulkinder da

Erst die Krankheitswelle, am Montag dann tückisches Glatteis: Kurz vor den Weihnachtsferien haben die Steinhagener Schulen mit extremen Ausfällen zu kämpfen. An der Grundschule Amshausen war nur ein Drittel der Kinder da. An der Georg-Müller-Schule hingegen fast alle - und das hatte mit den Schulbussen zu tun.

Über die Homepage informierte Schulleiter Frank Kahrau am Sonntagabend Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern über die Unwetterwarnung und die freiwillieg Teilnahme am Unterricht.

Wegen der Unwetterwarnung vor überfrierender Nässe und Glatteisbildung für Montagmorgen hatte die Bezirksregierung den Schulbesuch in das Ermessen der Eltern gestellt. Über das Schulnetzwerk IServ oder die Homepage informierten die Steinhagener Schulleitungen am Sonntagabend die Familien. "Dementsprechend entscheiden die Eltern, ob der Schulweg zumutbar und sicher ist", hatte Schulleiter Frank Kahrau auf der Homepage der Realschule geschrienben. Am Montagmorgen türmten sich die Abmeldungen auf dem Anrufsbeantworter, am späten Vormittag war das Sekretariat immer noch mit dem Abgleich der Klassenlisten beschäftigt. Genaue Zahlen waren noch gar nicht zu beziffern - zumal auch immer noch Krankmeldungen eintrudelten: "Es sind nur sehr wenige Kinder da", sagte Schulsekretärin Andrea Kastrop.