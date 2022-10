Ohne Frauen, aber mit Pfauenquote

Viele Männer im kommenden Monat auf der Bühne im Zweischlingen: Das Kabarett-Programm in der Kultkneipe an der Osnabrücker Straße in Quelle ist im November deutlich männlich dominiert – außer beim WDR5-Kabarettfest.

Simon Stäblein entdeckt den inneren Pfau Los geht es mit der „Pfauenquote“. Denn so heißt das Programm, das Simon Stäblein am Samstag, 5. November, 21 Uhr präsentiert. Zwei Jahre lang war Simon auf der Suche. Und gefunden hat er seinen inneren Pfau. Er ist laut, er ist frech, er ist bunt und zeigt definitiv gerne was er hat – auch wenn es mal nur der 2G-Nachweis ist.

Die Reise dahin war auf jeden Fall taff, und er muss dringend über ein paar Dinge sprechen. Ob Zwangsquarantäne mit dem Ehemann, Schwurbler im engsten Familienkreis oder die Frage nach dem Lieblingsloch beim Corona-Abstrich. Also Freunde ujnd Freundinnen, jedermann ist herzlich eingeladen, seinen eigenen Pfau zu suchen! Also nicht nur jedermann, sondern natürlich auch jeder Pfau. Seit September 2018 präsentiert Simon Stäblein die NightWash Liveshows aus dem Waschsalon und ist regelmäßig zu Gast bei Formaten wie RTL Topnews, NightWash TV, 1LIVE Comedy-Nacht XXL, 1LIVE Generation Gag, Quatsch Comedy Club, StandUp 3000, NDR Comedy Contest und viele mehr.

Kabarettisten, Influencer und Multitalente

Simon Stäblein war der Podcast-Host von vier Staffeln „Inside Comedy“: 46 Folgen geballtes Insiderwissen über Humor und Comedy. Er hatte sie alle: schlagfertige Kabarettisten, klassische Stand-up-Comedians, wortgewandte Autoren, humorvolle Influencer und kreative Multitalente. Zusätzlich streamt Simon seit 2020 den Podcast „Stäblein&Müller“ mit Comedy-Autor Jan C. Müller.

Liedermacher Falk gastiert am 12. November im Zweischlingen. Foto: Zweischlingen

Falk und die Absurdiäten der Welt „Unerhört“ ist Liedermacher Falk – oder doch nicht? Am Samstag, 12. November, lässt er ab 21 Uhr sein aktuelles Programm hören. FALK geht wieder auf Deutschland-Tournee. Während große Teile der Gesellschaft sich in einem Zustand permanenter Dauerempöung befinden, versucht der Liedermacher und Musikkabarettist lieber die Absurditäten des Alltags mit einer Waffe zu bekämpfen, die so alt ist wie die Menschheit selbst: Humor – rücksichtslos und augenzwinkernd.

Zahlreiche Preise

Das gefällt nicht jedem, aber das soll es auch überhaupt nicht. Da Falk das Schubladendenken seit jeher zuwider ist, hackt er lieber mit schwarzhumoriger Freude auf alles und jeden ein und übertritt dabei gerne fröhlich die eine oder andere Grenze. Für seine Kunst erhielt der Wahlberliner bereits zahlreiche Kabarett- und Kulturpreise.

Johannes Floehr erläutert am 19. November, warum er genau sein Humor ist. Foto: Fabian Stuertz

Johannes Floehr ist genau sein HumorAm Samstag, 19. November, stellt Johannes Floehr fest: „Ich bin genau mein Humor“. Der Petry-Abend ist ein Nachholtermin vom 4. Juni. Wenn Super Mario kein Italiener wäre, sondern Deutscher: Hieße er dann „Toller Jochen“? Oder „Prima Klaus“? Was machen Putzerfische, die im Aquarium immer an der Scheibe herumsaugen, in der freien Natur? Schwimmen die ein Leben lang durch den Ozean auf der ewigen Suche nach einer Fensterscheibe und sterben dann total enttäuscht? Die SPD, was ist da eigentlich schon wieder los? Und Einräder - warum fallen sie nicht um? Wer sich solche Fragen stellt, der braucht keine Antworten, sondern eine Bühne.

Stand-Up, Videos und Auszüge aus den Büchern

Und auf eben diese stellt sich der sympathische Zwei-Meter-Mann Johannes Floehr mit seinen frechen Scherzen nun schon seit einigen Jahren. Zum Beispiel mit seinem neuen Programm, in dem es Stand-Up, Texte, Videos und Auszüge aus seinen beiden Büchern „Buch“ (2018) und „Dialoge“ (2019) geben wird. „Also mir gefällt das Programm richtig gut“, lässt sich der Krefelder zitieren, „aber ich habe es ja auch leicht, schließlich bin ich genau mein Humor.“

WDR5 Kabarettfest: Hennes Bender moderiert. Foto: Zweischlingen

WDR5 Kabarettfestival ht TraditionDer komödiantische Monat klingt aus am Mittwoch, 23. November, 20 Uhr mit dem WDR5 Kabarettfest.Wie jedes Jahr findet das WDR5 Kabarettfest einmalig im November im Zweischlingen statt und für das Radio aufgezeichnet. Die Ausstrahlung ist dann kurz nach der Aufzeichung auf WDR5. Hennes Bender moderiert und hat Spitzenkräften der Satireszene an seiner Seite – wie Lara Ermer, die keine Angst vor Tabus hat, wie Kabarettlegende Thomas Freitag, der sich die Frage stellt: Was ist schief gelaufen, wenn man Franz-Josef Strauß verhindern wollte und am Ende Donald Trump in die Augen blicken muss? Der Exil-Wiener Severin Groebner, Experte für die Abgründe österreichischer Politik, und der starische Songwriter Michael Krebs komplettieren das Festival-Aufgebot.