"Randale"-Sänger liest in Steinhagen

Steinhagen

"Antonius Priemelmann macht Urlaub“: Sein zweites Buch um den eigenwilligen Jungen hat Jochen Vahle am Dienstag in einer Bielefelder Grundschule erst vorgestellt. Am kommenden Mittwoch, 5. Oktober, 15 Uhr liest der besser als Sänger der Bielefelder Kinderrockband „Randale“ bekannte Autor daraus in der Gemeindebibliothek Steinhagen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold