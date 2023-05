Steinhagen: Kindern droht Auslosung bei Schulwahl

Wenn die Bezirksregierung Detmold der Realschule Steinhagen untersagt, vier Eingangsklassen bilden zu dürfen, dann wird nicht jedes Grundschulkind aus Steinhagen, das auf die Realschule Steinhagen wechseln möchte, einen Platz bekommen können. Dann entscheidet nämlich das Los zwischen Grundschülern aus Steinhagen und anderen Kommunen.

Denn die Realschule Steinhagen ist über die Grenzen der Gemeinde hinaus überaus beliebt – auch wegen der Schulform selbst. Die Sorge um die schulische Zukunft ihrer Kinder treibt zahlreiche Eltern um – und zum Protest auf die Straße. Denn die Realschule vor Ort müsste wegen hoher Anmeldezahlen dringend dauerhaft eine vierte Parallelklasse bilden – doch die Bezirksregierung in Detmold hat bereits signalisiert, einen entsprechenden Antrag der Gemeinde abzulehnen.

200 Eltern, Kinder und Unterstützer demonstrieren

Damit wollen sich weder die betroffenen Eltern noch Bürgermeisterin Sarah Süß (SPD) und die Steinhagener Politiker abfinden. In der vergangenen Woche haben in Steinhagen 200 Eltern, Kinder, Politiker und Unterstützer auf dem Schulhof demonstriert. Zudem hat die Elterninitiative Steinhagen mehr als 1000 Unterschriften gesammelt und nach Detmold und Düsseldorf geschickt. „Die Bezirksregierung befindet sich mit den Beteiligten, unter anderem mit dem Schulministerium, in der Abstimmung und Prüfung der Sachlage. Ein genaues Datum zur Entscheidung kann daher derzeit nicht mitgeteilt werden. Eine schnelle Entscheidung ist das gemeinsame Ziel. Der Gemeinde Steinhagen wurde die Perspektive erläutert“, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung.

Rechtliche Möglichkeit einer Mehrklasse ist ausgeschöpft

„Dem Anmeldeüberhang an der dreizügig genehmigten Realschule Steinhagen konnte in den letzten Jahren jeweils durch die Erteilung einer Mehrklasse Rechnung getragen werden. Nach einer Gesetzesänderung 2018 darf eine Mehrklasse nur noch maximal zweimal in Folge genehmigt werden. Diese rechtliche Möglichkeit ist für die Realschule Steinhagen ausgeschöpft; die Gemeinde Steinhagen hat sich daher für eine Erhöhung der Zügigkeit entschieden.

Da eine Zügigkeitserhöhung eine dauerhafte Änderung der Schule bedeutet, gelten hierfür nach dem Schulgesetz eine Reihe besonderer Genehmigungsvoraussetzungen, die es zunächst zu prüfen gilt“, so die Bezirksregierung. Dass noch keine Entscheidung gefallen ist, obwohl der Antrag seit März vorliegt, begründet die Behörde mit dem „wesentlich komplexeren Verfahren als bei einer Mehrklassenbildung“.

Es stehe im Ermessen der Schulleitung der Realschule, bereits vor einer Entscheidung über eine Vierzügigkeit ein Aufnahmeverfahren durchzuführen. Bei der Aufnahmekapazität könnte die Schulleitung drei Züge zugrunde legen.

Von 113 Anmeldungen kommen 74 aus Steinhagen

113 Anmeldungen sind es nach der Anmeldewoche im Februar für das kommende Schuljahr: 74 Kinder aus Steinhagen, 28 aus Halle, elf aus Bielefeld. Wiederum zu viele für eine Dreizügigkeit. Deswegen beantragte die Gemeinde Anfang März die Einrichtung einer dauerhaften Vierzügigkeit. Dabei will allerdings die Nachbarstadt Halle nicht mitmachen, weil sie um den Bestand ihrer Gesamtschule fürchtet. Denn nicht nur Kinder in der Stärke einer Klasse fließen jedes Jahr in eine andere Schulform, die Realschule Steinhagen, ab.

Ebenso viele werden in der gleichen Schulform angemeldet – aber nicht in Halle, sondern an der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule in Werther-Borgholzhausen. Auch die Bezirksregierung bezog sich kürzlich auf den Schutz der Gesamtschule Halle, der zu gewährleisten sei, und befand: Die Kinder, die an der Realschule Steinhagen abgelehnt würden, könnten an Realschulen in Bielefeld pendeln.

Landeselternvorsitzender spricht von „Kinderlandverschickung“

Christian Beckmann aus Gütersloh, Vorsitzender der Landeselternkonferenz NRW, nennt es „Kinderlandverschickung“, wenn Schülern unnötig weite Schulwege auferlegt werden: „Dagegen wehren wir uns. Denn Schulen werden aufgrund ihrer Schwerpunkte wie Sport, Sprache oder Musik ausgewählt. Durch das Auslosen von Schulplätzen ist aber die freie Schulwahl nicht gegeben.“

Die wiederum ist gesetzlich verankert. Eine Situation wie in Steinhagen beobachte er derzeit auch im Raum Münster: In Havixbeck gibt es eine Gesamtschule, in Münster-Roxel darf keine gegründet werden – weshalb Kinder nach Havixbeck pendeln, was dort die Schulplätze knapp werden lässt.

Bürgermeisterin will Bildungssicherheit

Bürgermeisterin Süß sieht nicht nur das Schicksal einzelner Steinhagener Kinder und Familien, sondern im Falle einer Ablehnung der Vierzügigkeit negative Auswirkungen für den gesamten Schulstandort: „Es geht um Bildungssicherheit. Wir sind eine wachsende Gemeinde mit steigenden Schülerzahlen und wollen nicht jedes Jahr wieder vor der gleichen Problematik stehen, dass wir um eine Mehrklasse ringen oder Schüler ablehnen müssen.“

Das verunsichere die Eltern. „Wenn nicht sicher ist, dass ein Kind angenommen wird, dann kann das eine Negativspirale nach sich ziehen. Dann melden Eltern ihre Kinder vielleicht nicht mehr an der Schule an.“

Bürgermeisterin schreibt Brief an Schulministerin Feller

Süß hat Schulministerin Dorothee Feller (CDU) geschrieben. In dem Brief bittet sie die Ministerin, die ausgerufene Prämisse vom „Bildungsland NRW“ in Steinhagen konkret werden zu lassen.

In Düsseldorf hält man sich bedeckt und spielt den Ball zurück nach Detmold. Eine „mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben, gehört gemäß Paragraf 80 des Schulgesetzes zu den zentralen Aufgaben der Schulträger. Kommt es hierbei zu Konflikten, so wird die zuständige Bezirksregierung als obere Schulaufsicht hinzugezogen, so auch in Steinhagen.

Die abschließende Entscheidung erfolgt durch die Bezirksregierung“, heißt es aus dem Schulministerium.

Nach Informationen dieser Zeitung soll die Entscheidung in der kommenden Woche fallen.