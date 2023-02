Realschule Steinhagen: Knoten gelockert

Die Realschule Steinhagen hat erneut zu viele Anmeldungen für ihre reguläre Dreizügigkeit. Der Schulausschuss traf in dieser Woche einen möglicherweise richtungsweisenden Beschluss.

In dieser Woche ist vielleicht ein lange festsitzender Knoten schon mal ein bisschen gelockert worden – lösen müssen ihn hingegen andere in Detmold. Und man kann sagen: Es wird Zeit, dass die Entwicklung der Realschule Steinhagen endlich in geregelte Bahnen einer dauerhaften Vierzügigkeit gelenkt wird. Denn wieder sind die Anmeldezahlen sehr hoch.