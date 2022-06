Realschule Steinhagen verabschiedet  Jahrgangsstufe 10

Steinhagen

"Dies ist nicht ein Tag des Abschlusses, sondern vor allem des Neubeginns“, sagte Steinhagens Bürgermeisterin Sarah Süß. Für 82 Schülerinnen und Schüler in vier zehnten Klassen der Steinhagener Realschule war es am Freitagabend in erster Linie ein Tag des glanzvollen Abschieds von ihrer Schule – erstmals wieder mit großer Feier in der Aula mit ganz vielen Gästen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold