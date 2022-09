Sarah I. krönt Sara II.

Bürgermeisterin Sarah Süß (rechts), die am 4. September 2016 selbst einmal Heidekönigin wurde, krönt am 4. September 2022 die neue Steinhagener Heidekönigin Sara Mönkemöller.

Das hat es in Steinhagen so noch nie gegeben: Wurde Sarah Süß am 4. September 2016 zur Steinhagener Heidekönigin gekrönt, so ist sie auf den Tag genau sechs Jahre später als Bürgermeisterin diejenige, die wiederum die neue Majestät zur Krönung auf die Bühne geleitet.