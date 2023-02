Schmuck und Bargeld in Steinhagen gestohlen

Schmuck und Bargeld sind bei einem Einbruch in der Händelstraße in Steinhagen gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben sich nach Auskunft der Polizei an diesem Dienstag, 7. Februar, Zutritt in ein Wohnhaus an der Händelstraße in Steinhagen verschafft. Die Tat ereignete sich zwischen 8 und 9 Uhr. Die Einbrecher hebelten den Erkenntnissen nach die rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume des Einfamilienhauses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand haben die Täter Schmuck und Bargeld gestohlen, so die Polizei.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in dem einstündigen Tatzeitraum im Bereich der Händelstraße oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.