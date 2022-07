Schon wieder stehlen Unbekannte Messing in Steinhagen

Steinhagen

Schon zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben Diebe in Steinhagen Messing gestohlen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Juli, 18.30 Uhr, bis 2. Juli, 5.30 Uhr) haben Unbekannte bei der selben Firma wie in der vergangenen Woche zugeschlagen. Diesmal wurden etwa 1500 Kilogramm Messingspäne aus einer Absetzmulde gestohlen.