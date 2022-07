Seltener Gast in Steinhagen

Ein großartiges Foto ist Heike Gerdkamp in ihrem Garten auf dem Ströhen gelungen: Mit dem Schwalbenschwanz hatte sich ein seltener Gast auf ihrem Schmetterlingsflieder niedergelassen.

Diesen schönen Anblick hat die Steinhagenerin festgehalten. Der Schwalbenschwanz war in den 1970er und 1980er Jahren stark gefährdet in seinem Bestand. Inzwischen hat sich nach Auskunft des NABU immerhin leicht erholt und gilt dank der Verringerung von Umweltgiften in Gärten und auf öffentlichen Flächen nicht mehr als akut gefährdet. Selten ist sein Anblick dennoch.

Und er ist so prächtig: „Der Schwalbenschwanz zählt zu den schönsten europäischen Tagfaltern. Sein flatternder und segelnder Flug ist besonders eindrucksvoll“, schreibt die Umweltorganisation weiter.

Er gilt als einer der prächtigsten und größten Schmetterlinge in Europa. Foto: Heike Gerdkamp

Er hat eine Flügelspannweite von 50 bis 75 Millimetern oder auch mehr und gilt als einer der größten Falter in Europa. Der Schwalbenschwanz ist im Sommer auf Wiesen, Weiden, Trockenrasenflächen, auf größeren Waldlichtungen, an Wegen, aber auch durchaus in Gärten anzutreffen.