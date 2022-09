Sortiment spricht sich bis nach Australien herum

Eine Erfolgsgeschichte am Steinhagener Kirchplatz: Gebrauchtwarenkaufhaus „Möbel & mehr“ feiert zehnjähriges Bestehen

Steinhagen

Dass Kunden sich vor dem Betreten des Geschäfts verschämt umsehen, ob sie auch niemand sieht, diese Zeiten sind längst vorbei – „zum Glück!“, sagt Detlef Spilker, der das Gebrauchtwarenkaufhaus „Möbel & mehr“ (M & M) am Steinhagener Kirchplatz leitet. Jeder ist hier willkommen, zum Schauen, Stöbern, Kaufen, ganz egal, ob mit schmalem oder großem Geldbeutel. Zur Feier des zehnjährigen Bestehens in Steinhagen standen auch am Sonntag allen Interessierten die Türen offen, und ein Geburtstagsgeschenk gab‘s auch.

Von Volker Hagemann