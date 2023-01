Spenden geworben, eingekauft und ausgeliefert

Die Steinhagener CDU hatte vor Weihnachten auf dem Wochenmarkt für Spenden an die Gütersloher Tafel geworben. „Die Spendenbereitschaft der Besucherinnen und Besucher auf dem Wochenmarkt war enorm: 360 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen - dafür allen Spendern ein großes Danke!", freut sich CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Mechthild Frentrup.

Die CDU legte kurzerhand noch etwas obendrauf: "Anschließend haben wir in der Fraktion den Betrag fast verdoppelt - auf 700 Euro“, so die Vorsitzende.

Dr. Ulrike Meyer-Wilmes ist als sachkundige Bürgerin für die CDU im Sozialausschuss tätig. Sie erläutert: „Weil das Aufkommen an Sach- und Geldspenden vor Weihnachten allgemein sehr hoch ist, haben wir den Erlös erst jetzt im Januar angelegt. Vorher haben wir beim Team von der Tafel nachgefragt, welche Produkte gebraucht werden.“

Neben haltbaren Lebensmitteln waren 6,5 kg frische Paprika, 6 kg Bananen, 5 kg Birnen, 5 kg Mandarinen, 40 Päckchen Butter, 150 Becher Joghurt, 50 Päckchen Wurstaufschnitt und 20 kg Käse im Einkaufskorb.

Da ist einiges an frischen Lebensmitteln zusammengekommen: Dr. Mechthild Frentrup packt sie für den Transport ins Auto. Foto: CDU Steinhagen

Ulrich Laupichler, ebenfalls sachkundiger Bürger im Sozialausschuss, ist überzeugt: „Das ehrenamtliche Helferteam unter der Leitung von Dagmar Klämbt und Petra Vierecke leistet hier jede Woche einen enormen Beitrag für die Gesellschaft. Es ist nicht nur logistisch eine Herausforderung, die eingegangenen Waren an die Haushalte zu verteilen, sondern das Helferteam berücksichtigt sogar die individuellen Bedürfnisse von Familien mit Kindern oder alleinstehenden Personen. Das ist großartig, und wir von der Steinhagener Union unterstützen diesen Einsatz und die Menschen sehr gerne“, betont Laupichler.

Aktuell werden über die Ausgabestelle an der St.-Hedwig-Kirche in Steinhagen immer freitags rund 72 Haushalte mit Lebensmitteln versorgt. Eine weitere Ausgabestelle gibt es in Amshausen, immer montags in der Alten Feuerwehr.