Spendenaufruf für die Steinhagener Tafel

Steinhagen

Die Klimakrise haben alle in diesem Sommer zu spüren bekommen: In der Dürre und der Angst vor Waldbränden etwa wird sie greifbar. Zum Erntedankfest am Sonntag, 2. Oktober, steht der Gottesdienst in der Dorfkirche Steinhagen dennoch unter dem Motto „Trotz allem – Danke!“ Und diese Dankbarkeit soll sich auch in Spenden für die Steinhagener Tafel bemerkbar machen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold