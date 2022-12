Sponsoren kochen für den Steinhagener Tisch

Der Finanzberater hobelt Rote Bete, die Bürgermeisterin backt Pfannkuchen und die Unternehmerin rollt und brät Fleischbällchen. In der Küche des Steinhagener Hauses der Jugend laufen am Dienstagvormittag die Vorbereitungen für das Mittagessen vom Steinhagener Tisch auf Hochtouren. Und diesmal kochen nicht die eingespielten Helferteams, sondern die Sponsoren.

Heidemarie Rabe, seit einem Vierteljahr Leiterin des wiederbelebten Mittagstreffpunkts für alle, die an einem guten Essen und Kommunikation Interesse haben, hat ihre Unterstützerinnen und Unterstützer zusammengetrommelt, um ein besonderes Mahl vorzubereiten. "Sonst bieten wir Eintopf oder Suppe sowie eine Nachspeise an. Heute bereiten wir ein Weihnachtsmenü zu", sagt die erfahrene Köchin und VHS-Kursleiterin.

Auf dem Speiseplan steht als erster Gang Gemüsebrühe - und zwar selbstgekochte - mit Pfannkuchensternen, gefolgt von Feldsalat auf Rote-Bete-Carpaccio mit Käsesternen und Walnüssen, Bauerntopf mit Rinderhackbällchen als Hauptgang und zum Abschluss ein Mandarinen-Spekulatius-Dessert. An den Schneidebrettern, Pfannen und Töpfen: Bürgermeisterin Sarah Süß, Haus-der-Jugend-Leiterin Carmen Höfing, Anne Wortmann (Zimmerei Meise), Nadine Sallach (Mühlenapotheke), Stephan Dierkes (Volksbank Bielefeld-Gütersloh) und Wolfgang Milting, der das Logo für den Steinhagener Tisch einst entworfen hat. Stefanie Stötzel, gelernte Hauswirtschafts- und Konditormeisterin, die derzeit schwangerschaftsbedingt ihren Beruf nicht ausüben darf, aber den Steinhagener Tisch verstärkt, sowie Christa Glodde, ebenfalls aus dem Helferinnen-Team, ergänzen neben der Leiterin Heidemarie Rabe die prominente Küchencrew. Kurzfristig abgemeldet haben sich Gemeindewerke-Leiter Stefan Lütgemeier, der in Sachen Energieversorgung nicht abkömmlich war, sowie krankheitsbedingt Frank Pohl (Kreissparkasse Halle) und Stefan Sirges (Jung Pumpen).

Dass sich zum Essen 45 Gäste einfinden, ist für Heidemarie Rabe eine weitere große Freude. Der Steinhagener Tisch muss sich offenbar erst noch wieder etablieren: "Zwischen 22 und 37 Gäste waren es bisher immer. Wir kochen aber für 40", so Rabe. Endlich volles Haus.

Drei Monate nach Wiederaufleben der Institution ist für sie jetzt zum Jahresende Zeit und Gelegenheit zu einem ersten Fazit: "Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die aber auch sehr viel Spaß macht." Früher wurde der Tisch durch die Gütersloher Tafel beliefert, jedetzt liegt alles in Heidemarie Rabes Händen - von der Planung bis zum Einkauf und der Organisation der Kochtreams. 28 Helferinnen und Helfer sind routierend im Einsatz - sieben, die schon früher mitgewirkt haben, 21 neue.

Ein sozialer Treffpunkt

Der kostenlose Mittagstisch ist keineswegs nur für Bedürftige. Alle, ob jung oder alt, sind hier gerne gesehen - und wer kann, der bedankt sich mit einem Obolus ins Spendenschwein. Der Steinhagener Tisch ist zudem international. "Es geht ja auch nicht nur ums Essen. Wir sind ein sozialer Treffpunkt. Hier kommt man miteinander ins Gespräch und knüpft neue Kontakte", ist Heidemarie Rabe der einstige Ansatz vom Steinhagener Tisch nach wie vor wichtig. Auch ukrainische Familien kommen mitunter nach ihrem Sprachkurs schnell zum Essen vorbei.

Demnächst auch in Brockhagen

Ein solches Angebot zum Essen und Reden soll es demnächst auch in Brockhagen geben. Anne Wortmann hat es angeregt. Premiere ist am Freitag, 6. Januar, weitere Termine im ersten Quartal 2023 sind am 3. Februar und 3. März. Von 12 bis 13.30 Uhr ist jeder in der Alten Dorfschule willkommen. Allerdings muss man sich dafür spätestens eine Woche vorher anmelden bei Heidemarie Rabe unter 0172/5279522.

In Steinhagen läuft der Tisch weiterhin ohne Anmeldung. Einen Termin gibt es noch in diesem Jahr: Am 20. Dezember steht Grünkohl auf dem Speiseplan. Die schon feststehenden Termine für 2023 sind 10. und 17. Januar, 7. und 21. Februar sowie 7. und 21. März. Essens- und Plauderzeit ist immer von 11.30 bis 13 Uhr.