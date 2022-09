Sprichworte unterhalten Fahrradfahrer

Die Pflege der plattdeutschen Sprache ist dem Heimatverein Brockhagen wichtig. Deshalb bietet er seit zehn Jahren immer im September und Oktober „Plattdeutsche Überraschungen“ an. So erhalten die Kinder der Grundschule Brockhagen das „Schmunzelheft“ mit Geschichten von Max und Moritz in Hoch- und Plattdeutsch. Und so unterhält auch die „Plattduitske Schausseih“ von der Patthorster Straße zum Hof Ordelheide an der Sandforther Straße Fußgänger und Fahrradfahrer auf Schildern am Wegesrand mit neuen alten Sprichworten „up Platt“. Da ist Miträtseln angesagt - wenn man denn des Plattdeutschen nicht mächtig ist.

In der Riegestraße werden zudem Nachbarn und Besucher beim „Platt upp de Ruige“ von lustigen Sprüchen auf Schildern begrüßt. An den Vorbereitungen dieser Aktionen waren Henner Schabbehard, Fritz Stolte, Otto Wortmann und Wilken Ordelheide beteiligt.