Spvg.-Parkplatz: Zuschuss der Gemeinde bleibt weiterhin ungeklärt

Steigende Materialkosten machen auch der Sportvereinigung (Spvg.) Steinhagen zu schaffen – und sorgten zuletzt dafür, dass der Verein seine Kostenplanung für den Parkplatz und die Außenanlagen im Eingangsbereich des neuen Hörmann-Sportzentrums anpassen musste. Um die momentan noch geschotterte Fläche fertigzustellen, bittet die Spvg. um einen Zuschuss der Gemeinde – was im Schul- und Sportausschuss am Mittwochabend erneut eine lange Diskussion nach sich zog.

Fläche vor dem neuen Hörmann-Sportzentrum in Steinhagen: Architekten haben Pläne überarbeitet – Politiker wollen weiter beraten

Schon in der Juni-Sitzung wurde über den Zuschuss beraten, es ging um 172.000 Euro, mehr als das Doppelte dessen, was ursprünglich für das Gewerk eingeplant war. Plus 15.000 Euro für die Beleuchtung.