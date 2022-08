Statt Flitterwochen Umzug ins Eigenheim

Nur zufällig sind sie beide zu der Feier gegangen - nicht ahnend, dass sie dort die große Liebe treffen würden: Am Freitag haben Lisa, geb. Strathmann und Eduard Vorat.

Brautpaar der Woche: Lisa und Eduard Vorat haben in Steinhagen geheiratet

In zwei Wochen wird groß gefeiert, deshalb haben Lisa, geb. Strathmann (31) und Eduard Vorat (35) am Freitag nach der Trauung im Steinhagener Rathaus ihren Tag erst einmal nur in kleinem Kreis genossen. Das Steinhagener Paar hat sich 2016 bei einer privaten Feier kennengelernt, zu der beide nur zufällig gestoßen waren. Sofort waren sie sich sympathisch, und nach wenigen weiteren Treffen hat es gefunkt.