Steinhagen App ist jetzt verfügbar

Alexander Martinschledde (Lokalpioniere) stellte die Steinhagen App gemeinsam mit (hinten v.l.) Alexandra Sock und Niklas Richter (IT der Gemeinde), Marina Vopshina (Eiscafé Smile), Jens Peters (IT Gemeinde), Ingo Eßler (KCCF), Jens Hahn (Amt für Personal, Organisation und Finanzen) und Bürgermeisterin Sarah Süß vor.

Verfügbar ist sie in den gängigen App Stores, seit einigen Tagen erfolgt auch das offizielle Roll-Out, also die Vorstellung des neuen digitalen Produkts. Ein lange angestrebtes Projekt von Politik und Gemeindeverwaltung, das von der Lokalpioniere GmbH in Bielefeld umgesetzt worden ist.

Erst einmal rund 20 Partner sind nach Auskunft von Bürgermeisterin Sarah Süß für die App gewonnen worden, die sogenannten „Earlybirds“ wie Alexander Martinschledde von den Lokalpionieren sie nennt. Mit dabei sind etwa das Eiscafé Smile oder der KCCF - insgesamt eine bunte Mischung aus Unternehmen und Vereinen, so die Bürgermeisterin.

Der Vorteil der App ist für sie folgender: "Während auf der Website der Gemeinde nur gemeindliche Themen platziert sind, umfasst die App alle möglichen Akteure und Angebote in Steinhagen." Gemeinde-Dienstleistungen können ebenfalls über die App in Anspruch genommen werden: So kann man online Termine in der Bürgerberatung buchen oder den Mängelmelder von unterwegs verwenden.