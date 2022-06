Steinhagen bietet wieder Ferienspiele an

Es werden diesmal „Filmreife Ferienspiele“: Denn so lautet der Titel der dreiwöchigen diesjährigen Sommerveranstaltung. In der zweiten Ferienhälfte vom 18. Juli bis 5. August können die Kinder wieder viel erleben und kreativ werden.

Dazu gehören auch Theaterspiel oder Requisiten bauen – vieles, aber längst nicht alles steht unter dem Motto. Wochentags von 8.30 bis 14 Uhr sind alle Sechs- bis 13-Jährigen an den vier Ferienspielstationen Schulzentrum, Grundschule Brockhagen, Waldbad und TSV-Vereinsheim in Amshausen willkommen. Vorab anmelden muss man sich nicht, nur am ersten Tag werden die Hauptdaten wie Name, Erreichbarkeit der Eltern, Besonderheiten wie Allergien einmal erfasst. Es besteht auch keine Verpflichtung jeden Tag zu kommen. Frühstück für eine Pause und Getränke müssen die Kinder mitbringen von Zuhause, Mittagessen an der Station ist nicht vorgesehen.