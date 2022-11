Steinhagen Indoors bieten spannenden Spitzensport

Steinhagen

Der Pferdesportverein Steinhagen-Brockhagen-Hollen kehrte mit den Steinhagen Indoors spätestens am Samstagabend auf die Bühne der großen Turnierveranstalter in Westfalen zurück. Die Tribüne im Reitsportzentrum am Postweg war zum Großen Preis von Steinhagen war voll besetzt und der Sieger in der mit zwei Sternen ausgeschriebenen Springprüfung der Klasse S mit Stechen wurde mit Lars Volmer einer der besten U 25-Reiter aus Deutschland.

Von Markus Schumacher