Mann im Auto spricht in Steinhagen Kind an

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Donnerstag am Unteren Steinweg. Dort wurde ein Mädchen von einem Mann im Auto angesprochen.

Am vergangenen Donnerstagmittag, 9. Februar, gegen 13.35 Uhr wurde die Polizei über eine ungewöhnliche Begegnung in der Nähe einer Grundschule am Unteren Steinweg informiert. Ein bislang unbekannter Mann soll eine Grundschülerin aus einem Auto heraus zweimal angesprochen haben. Das Kind hat richtig reagiert und ist nach Hause gelaufen. Von dort aus haben die Eltern die Polizei informiert.

Verständlicherweise rufen solche Begegnungen und Erzählungen von Kindern Sorgen hervor, sagt die Polizei, auch weil die Intention des Mannes nicht klar ist. Um den Sachverhalt aufzuklären, bittet die Polizei Gütersloh um Zeugenhinweise.

Unbekannter unterwegs im silbernen Pkw

Der Unbekannte soll einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte getragen haben. Er war ca. 50 Jahre alt und wurde als korpulent beschrieben. Er hatte kurze, blonde Haare. Unterwegs war er mit einem silbernen Pkw.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/ 869-0 entgegen.