Steinhagen: Polizei fasst Automaten-Sprenger

Mit Hilfe von DNA-Spuren am Tatort konnte die Polizei jetzt einen 22-Jährigen ermitteln. Er soll bei der Automatensprengung im vergangenen April in einer Kreissparkassen-Filiale in Steinhagen beteiligt gewesen sein.

Nach der Geldautomaten-Sprengung in Steinhagen: Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei am Geldautomaten.

Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Kreispolizeibehörde Gütersloh in einer Presseerklärung mitteilen, wurde der junge Mann in den Niederlanden festgenommen und am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert.

Für die Kriminalbeamten der Polizei Gütersloh ist es der erste Erfolg im Rahmen der Ermittlungen zu der Geldautomatensprengung im April in Steinhagen. Gegen den aus den Niederlanden stammenden, zur Tatzeit 21-jährigen Mann mit marokkanischer und niederländischer Staatsangehörigkeit hatte sich im Zuge der Ermittlungen der dringende Tatverdacht ergeben, an der Geldautomatensprengung in der Kreissparkassenfiliale Voßheide an der Bielefelder Straße/Kreuzung Eickhof beteiligt gewesen zu sein. Der Tresor des Gerätes hatte standgehalten.

Es wurde zwar kein Bargeld erbeutet, allerdings entstand hoher Sachschaden. Nach dem Vorfall hatte die Kreissparkasse die Geschäftsstelle Voßheide nicht mehr geöffnet.

"Bei den am Tatort durchgeführten kriminaltechnischen Untersuchungen konnten DNA-Spuren aufgefunden und gesichert werden. Ein europaweiter Abgleich mit den jeweiligen nationalen DNA-Datensätzen führte zu einem Treffer in den Niederlanden", heißt es in der Mitteilung. Zudem soll der 22-Jährige an mindestens einer weiteren Geldautomatensprengung im Bundesgebiet im Jahr 2021 beteiligt gewesen sein - und zwar Ende April im baden-württembergischen Brühl bei Heidelberg. Bei der Tat erbeuteten die Täter Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich und verursachten einen geschätzten Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte einen internationalen Haftbefehl. Deshalb wurde nach dem 22-jährigen Niederländer gefahndet. "Anfang November gelang es Beamten der niederländischen Polizei, den Gesuchten festzunehmen", berichtet die Polizei. Seitdem befand sich der 22-Jährige in den Niederlanden in Untersuchungshaft. Am Mittwoch, 19. Januar, wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Bis zur Hauptverhandlung am Landgericht Bielefeld bleibt der Verdächtige in U-Haft.