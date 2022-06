Steinhagen reduziert Beleuchtung weiterhin

Reduzierung von Lichtemissionen: Das geht in Steinhagen zum einen über das amberfarbene Licht in den Straßenlaternen (Bild), zum anderen über die Nachtabschaltung bestimmter Streckenabschnitte.

Wie berichtet, hat die Gemeinde Steinhagen beschlossen, nur noch amberfarbene LED-Leuchten in die Straßenlaternen einzusetzen. Das ist unstrittig. Doch die Mitglieder des Bauausschusses interessierte jetzt vor allem die Testphase bei der zeitweisen nächtlichen Abschaltung von Beleuchtung am Radweg Brockhagener Straße, am Sportplatz Brockhagen und auf dem Rathaus-Parkplatz. Alle sollen beibehalten werden – aber mit kleinen Variationen, beschloss der Ausschuss.