Steinhagen "häppchenweise"

Den Brockhagener Bunker, die Kläranlage und den Hexenpatt durch die Patthorst - all das können Interessierte bei den offenen Stadtführungen kennenlernen. Und Steinhagen kann man auch auf den Spuren der Mönche näher kommen oder eine im wahrsten Sinne des Wortes kulinarisch erfahren.

Vom Hexenpatt bis in den Bunker: Stadtführer bieten vielfältiges Programm – mit Speis und Trank

Mit einer Mischung aus Altbewährtem und einigen Neuerungen möchten Steinhagens Stadtführerinnen und Stadtführer 2023 wieder zahlreiche Menschen motivieren, sich gemeinsam und unterhaltsam auf historische Spurensuche zu begeben, aber auch Wissenswertes über brandaktuelle Themen zu erfahren. „Wir schauen ja jedes Jahr, ob man neue Ideen in die Führungen einfließen lassen kann oder nehmen ganz neue Sachen ins Programm“, erklärt Stadtführerin Marion Dawidowski beim jüngsten Pressegespräch im Heimathaus und spielt damit auf gleich mehrere Veranstaltungen an, die entweder erstmalig oder nach vielen Jahren wieder in das Jahresprogramm aufgenommen wurden.