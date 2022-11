Steinhagen und Rujiena wollen enger zusammenkommen

Steinhagen

Verbunden sind Steinhagen und die lettische Stadt Rujiena seit vielen Jahren – seit 2019 auch mit einem Freundschaftsvertrag. Dieser soll nun in eine feste Partnerschaft münden. So sieht es ein Antrag von CDU, SPD und Grünen vor, der von der FDP unterstützt und am 14. Dezember im Gemeinderat eingebracht werden soll.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold