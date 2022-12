Steinhagen und Woerden in Liebe verbunden

Steinhagen

Es ist die Geschichte einer Liebe, die Grenzen überwindet. Und die es ohne die Städtepartnerschaft von Steinhagen und Woerden nicht geben würde. „Wir sind die gelebte Städtepartnerschaft“, sagen Ulla und Gerard van der Lit deshalb auch. Und: „Beide Gemeinde liegen uns am Herzen.“ Ein klares Schlusswort am Ende dieses Jahres, in dem die sogenannte Jumelage zwischen den Kommunen am Teuto und am Oude Rijn 50-jähriges Jubiläum feierte.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold