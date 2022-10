Steinhagen will CO2-Emissionen bis 2045 um 90 Prozent senken

Steinhagen

Bis zum Jahr 2045 sollen in der Gemeinde Steinhagen die CO2-Emissionen um 90 Prozent reduziert sein. Der Endenergieverbrauch soll bis dahin um 45 Prozent gesunken sein. Das sieht das neue Klimaschutzkonzept vor. Am Dienstagabend wurde es im Ausschuss für Klima und Umwelt erstmals in seiner Gesamtheit vorgestellt. Und doch ist klar: Alleine kann die Gemeinde die Ziele nicht erreichen – die Bürgerinnen und Bürger müssen mit ins Boot.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold