Steinhagener (88) hält sich mit Singen fit

Sein Alter sieht – und hört – man ihm nicht an: Am Freitag ist der Steinhagener Werner Jacobs, Gründer und langjähriger Vorsitzender der Belcanto Chöre, 88 Jahre alt geworden. Seine Stimme lässt der Tenor noch immer klar und kraftvoll durch die Steinhagener St. Hedwigskirche klingen – und zwar täglich. „Singen ist gesund“, sagt er – und ist selbst das beste Beispiel dafür.

Jeden Tag ist Werner Jacobs hier in den Mittagsstunden zum Singen in der Kirche. Dieses Ritual hat seinen Ursprung in der Coronazeit. Der leidenschaftliche und – seit den Tagen als Knabensopran im Freckenhorster Kirchenchor – lebenslange Sänger suchte sich damals „seinen“ Raum mit Weite und Akustik, wo er ohne Maske singen konnte. Und den fand er in der den ganzen Tag über geöffneten katholischen Kirche – in den Mittagsstunden wohlgemerkt, wenn dort sonst niemand ist.