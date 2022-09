Steinhagener dokumentiert Olympia 1972 auf ungewöhnliche Weise

In diesen Tagen häufen sich die publizierten Erinnerungen an die Olympischen Spiele vor 50 Jahren in München. Angesichts der kürzlich zu Ende gegangenen European Championships an gleicher Stelle und der dadurch neu entfachten Sportbegeisterung hierzulande ist der Wunsch nach Olympia in Deutschland wieder deutlicher zu vernehmen. Auch der in Steinhagen lebende Dr. Heinz-Ulrich Kammeier plädiert mit einem klaren Ja für nachhaltige Olympische Spiele 2036 etwa im Ruhrgebiet, weil dort sämtliche Sportstätten vorhanden seien.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar