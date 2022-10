Steinhagener Fachgeschäft feiert Jubiläum

Steinhagen

Der Steinhagener Betten- und Matratzenservice feiert an diesem Donnerstag 25-jähriges Jubiläum. Am 20. Oktober 1997 öffneten Karin und Willy Wartenberg die Türen ihres Fachgeschäfts, damals wie heute (wieder) an der Waldbadstraße 9 ansässig. Inzwischen führt Sohn Marc Wartenberg das Unternehmen weiter.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold