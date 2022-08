Steinhagener Gemeindearchivarin geht in Ruhestand

Doch mit den Jahren ist zwar nicht ihre Stelle gewachsen, aber sie hat sich stark verändert. An diesem Montag, 15. August, ist Petra Holländers letzter Arbeitstag im Rathaus. Zum 1. September geht die 62-Jährige in die Freistellung ihrer Altersteilzeit.

Die Bielefelderin hat Geschichte studiert und im Landeskirchlichen Archiv in Bielefeld gearbeitet. Als das Land NRW Anfang der 1990er Jahre jede Kommune verpflichtete, ein eigenes Archiv anzulegen für die Akten der Gemeindeverwaltung, da bildete sich Petra Holländer in Kursen des Landschaftsverbandes in Dortmund fort und bewarb sich auf eine ausgeschriebene Stelle in Steinhagen. Alsbald zog sie auch in die Gemeinde . „Es gefiel mir. Hier wollte ich auch leben.“

Bald mehr als nur Verwaltungsakten

Dass es bei der Betreuung der Gemeindeakten im Zwischenarchiv im Dachgeschoss des Rathauses nicht blieb, dafür sorgte Gerd Sowa. Der Hauptamtsleiter betraute seine Mitarbeiterin mit der Zuschussvergabe für Veranstaltungen der Vereine und mit der Betreuung der öffentlichen Begegnungsstätten. „Ich war froh über die neuen Aufgaben, die mir Kontakte zu den Bürgern brachten“, so Holländer.

Es sollten weitere Aufgaben kommen: Als Reinhard Junger Mitte der 1990er Jahre das Hauptamt übernahm, da gab er die Städtepartnerschaften in die Hand von Petra Holländer. Und diese bezeichnet das als „großes Glück“: „beruflich und privat sehr bereichernd.“ Gerne erinnert sie sich etwa an den Jugendaustausch mit Woerden in den ersten Jahren. Dabei lernte sie im Woerdener Rathaus Mireille Lopez-Toonen kennen, zu der sie auch privat einen guten Draht fand und die seit vielen Jahren eine ihrer besten Freundinnen ist.

Das Zwischenarchiv im Dachgeschoss des Steinhagener Rathauses ist der Ort, an dem die analogen Akten der Gemeinde lagern. Der Arbeitsplatz der Archivarin Petra Holländer ist allerdings ihr Büro im Erdgeschoss des Rathauses. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Auch nach Fivizzano pflegt sie gute Kontakte. Einer sticht hervor: der zu Roberto Oligeri von der Gedenkstätte in San Terenzo. Denn er gab der Städteverbindung aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte heraus eine zusätzliche, sehr tiefe Ebene. „Erinnerungsarbeit ist in beiden Partnerschaften Thema. Es ist mir wichtig, dass man diesen Teil nicht ausklammert.“

Ebenfalls in den 1990er Jahren kamen die Kulturarbeit und das Marketing dazu. Zuerst war es nur die Umgestaltung des Forums am Brinkhaus zum Park gemeinsam mit den Landschaftsgärtnern und der IWS. Dann wurde Petra Holländer Ansprechpartnerin im Rathaus für die Kaufleute. Und mehr noch: Als sich die IWS 2011 aus dem Heidefest zurückzog, übernahm auch diese Aufgabe Petra Holländer. 2013 auch die Organisation der Kulturtage zusammen mit dem Arbeitskreis Kultur.

Als Historikerin wichtige Forschungsprojekte angestoßen

Gestresst fühlt sie sich ob der Aufgabenvielfalt nicht: „Es war meist positiver Stress“, sagt die Einzelkämpferin, die in den Hochzeiten einer Veranstaltung von morgens bis abends auf den Beinen und für alles zuständig ist – selbst für das Messer, das Reinhold Beckmann extra zum Ingwerschneiden brauchte. 2019 trat der TV-Moderator bei den Kulturtagen als Sänger auf. Gute Erinnerungen hat sie an Sängerin Inga Rumpf und als besonders nett und witzig empfand sie Schauspieler Ron Williams, beide ebenfalls Gäste bei den Kulturtagen. „Je mehr die Leute können, umso weniger Allüren haben sie“, so Holländer.

Als Historikerin im Rathaus hat die Gemeindearchivarin nicht nur Verwaltungsakten gehütet, sondern auch dafür gesorgt, dass in Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen wichtige Projekte der Geschichtsforschung realisiert wurden: wie 1995 die Ausstellung und Zeitzeugen-Gesprächsrunde zum 50-jährigen Weltkriegsende und 2008 das 750-jährige Gemeindejubiläum. Und natürlich die Aufarbeitung der NS-Zeit in Steinhagen, für die sie den Bielefelder Historiker Dr. Jürgen Büschenfeld gewinnen konnte. „Ein Glücksgriff“, so Holländer.

Petra Holländer übergibt den Staffelstab an Jacqueline Lewald, was das Veranstaltungsmanagement betrifft. Für das Gemeindearchiv wir es eine Extra-Stelle geben. Foto: Klaus-Peter Schillig

Und was kommt nun? Zunächst einmal das Heidefest ganz privat mit Ehemann Klaus Besser. Mit ihm will sie zudem ganz viele Reisen unternehmen. Und der Gemeinde bleibt sie verbunden. Etwa durch die Mitarbeit im Heimatverein Steinhagen und im Historische Museum. Das hat sie einst zusammen mit Dieter Flöttmann und Gerd Sowa aufgebaut.