Steinhagener Gemeindebeschreiber nimmt Abschied

Drei Monate sind schnell vergangen: Gemeindebeschreiber Jascha Riesselmann nimmt in der kommenden Woche Abschied von der Gemeinde – nicht ohne eine Abschusslesung und nicht ohne Steinhagen auch einiges zu hinterlassen.

Jascha Riesselmann und das Projekt Kultur am Kirchplatz laden zur Abschlusslesung ein

Laden ein zur Abschlusslesung: Gemeindebeschreiber Jascha Riesselmann, Bibliotheksleiterin Manuela Heinig und Jeannine Gehle, Projektmanagerin von Kultur am Kirchplatz.

Denn die drei Monate waren auch sehr produktiv. Am kommenden Mittwoch, 29. Juni, wird er in der Gemeindebibliothek Texte lesen, die in den vergangenen Wochen entstanden sind: Gedichte, Kurzgeschichten, Kommentare, Glossen, Mikro-Dramen und Collagen – es geht quer durch die literarischen Genres.