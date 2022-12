Steinhagener Graf Bernhard als Begegnungsstätte?

Steinhagen

So langsam wird es eng in den Flüchtlingsunterkünften in Steinhagen. 260 Geflüchtete leben derzeit in Steinhagen, 126 davon stammen aus der Ukraine. Und es werden mehr. Die Gemeinde sucht Wohnraum. Und dabei könnte auch das frühere Hotel-Restaurant Graf Bernhard eine Rolle spielen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold