Steinhagener Gymnasium im Weihnachtsswing

Das Adventskonzert am Mittwoch war ein voller Erfolg, denn der Einladung folgten so viele Besucher, dass alle Stühle besetzt waren. Die Besucher lauschten den Stücken der Bläserklasse, die mit ihren Weihnachtsmann-Mützen für eine weihnachtliche Stimmung sorgten. Für „Linus and Lucy go Christmas“ und dem bekannten „In der Weihnachtsbäckerei“ ernteten sie begeisterten Beifall.