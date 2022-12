Steinhagener Gymnasium zeigt seine Vielfalt

Steinhagen

Im Chemieraum zischt und qualmt und stinkt es ordentlich. Im Leserattennest mit seinen vielen Büchern und gedämpfter Beleuchtung ist es so richtig kuschelig. Es wird informiert über das Fach Deutsch und Fremdsprachen. Die Musikklassen spielen. Es werden Fragen zu Stundenplänen und Förderunterricht beantwortet... Das Steinhagener Gymnasium hat sich am Freitag in seiner ganzen Vielfalt und von seiner besten Seite beim Tag der offenen Tür präsentiert.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold