Steinhagener Kampfsport-Nachwuchs erfolgreich

Die Kinder und Jugendlichen der Steinhagener Kampfsportschule Martial Arts e.V. sind von der Deutschen Meisterschaft der IBSA, des Verbandes für Taek­wondo und Kickboxen, in Paderborn mit großartigen Erfolgen zurückgekehrt: 15 erste Plätze, vier zweite Plätze und acht dritte Plätze haben sie belegt, 17 Pokale und zehn goldene Medaillen brachten sie mit nach Hause.

Über die Erfolge seiner Schülerinnen und Schüler freut sich nicht zuletzt Bilal Altan, selbst 2. Dan im Taekwondo und Kickboxen und vielfacher Teilnehmer an Deutschen Meisterschaften. Seit gut einem Jahr betreibt er die Kampfsportschule und bietet nach eigenen Angaben Kurse für Kinder wie für Erwachsene sowie Betreuung in der OGS an fünf Grundschulen an.