„20*C+M+BV+23“, „Christus segne dieses Haus“: Das haben die Sternsinger als Segenszeichen am Sonntag auch über 252 Steinhagener Haustüren geschrieben. Und dabei haben sie viel Geld für ein Hilfs- Projekt des Steinhagener Gemeindebürgerkomitees eingenommen - Steinhagener Kinder helfen Kindern in Afrika.

54 Sternsinger haben in diesem Jahr 252 Haushalte in Steinhagen besucht. Beides ist Rekord.

So viele Sternsinger und so viele Familien, die den Segen empfangen wollten, gab es noch nie: 54 Kinder besuchten am vergangenen Sonntag 252 Haushalte. "Beides ist Rekord", freut sich Gemeindereferent Simon Wolter von der St. Hedwigsgemeinde.

6732 Euro haben die Kinder eingenommen. Mit dem Geld unterstützen die Steinhagener Sternsinger - wie seit zehn Jahren schon - das Kibagare Good News Centre in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Das Centre ist, wie Simon Wolter informiert, eine Schule für 1000 Kinder und Jugendliche in einem Slum. Hier wird ihnen Essen, Schutz, Kleidung, medizinische Versorgung und vor allem eine umfassende schulische Ausbildung und Erziehung ermöglicht.

Ohne das Ernährungsprogramm würden viele zwangsläufig in die Kriminalität abrutschen und hätten später selbst mit Schulabschluss keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. „Ohne Bildung sind die Kinder chancenlos, das Slum jemals zu verlassen und ein besseres Leben zu führen“, so Schwester Leah vom Kibagare Good News Centre. Ohne jeglichen Abzug von Verwaltungskosten geht das Geld direkt an die unterstützte Schule.

Pandemie, ein Brand und der Ukraine-Krieg

Das Gemeinde-Bürgerkomitee Steinhagen, mit dem die Sternsinger zusammenarbeiten, fasst die Lage vor Ort als sehr schwierig zusammen. Neben der Coronapandemie und einem großen Brand im Dachstuhl wirkt sich auch hier der Krieg in der Ukraine sehr negativ aus. Großsponsoren aus dem eigenen Land sind durch wirtschaftliche Schwierigkeiten aus der Förderung ausgestiegen und die auch in Kenia stark gestiegenen Lebensmittelpreise erschwerden die Versorgung der Kinder und Jugendlichen.

Gemeindereferent Simon Wolter freut sich über das Engagement der vielen Steinhagener Kinder: "Die Steinhagener Sternsinger sind so jedes Jahr Teil der weltweit größten Sozialaktion von Kindern für Kinder, die katholischerseits organisiert, aber großartigerweise ganz überkonfessionell unterstützt wird, so auch auf tolle Weise durch die evangelischen Kirchengemeinden Steinhagen und Brockhagen."