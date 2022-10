Steinhagener Kinder testen Spiele-Apps

Steinhagen

In Spukhäusern einen Schriftsteller suchen und vielleicht die sagenhafte Stadt aus Gold entdecken. Willi, die Wunderkröte, und seine Artgenossen kennen lernen. Als Fahradkurier Hindernissen ausweichen. Mit der frechen Ezra politisch aktiv werden oder eintauchen in die Welt der Musik. Das alles können Kinder im Grundschulalter in den Herbstferien in der Steinhagener Gemeindebibliothek erleben.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold