Steinhagener Kinderchöre führen mitreißendes Musical auf

"Samuels Erbe" - das Musical haben sich die Kinder der Ev. Kantorei Steinhagen bei einer Freizeit in den Herbstferien erarbeitet. Jetztbrachten sie es auf die Bühne.

Nach Freizeit in den Herbstferien

Leidenschaftlich intonierten die Kinder und Jugendlichen Lieder und zeigten auch schauspielerisch, was in ihnen steckt.

Zehn Tage lang dauerte die jüngste Chorfreizeit der Evangelischen Kirchengemeinde in Himmighausen bei Nieheim. Eine spannende und zugleich sehr lehrreiche Zeit, in der 21 Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren gemeinsam mit Kantorin Annette Petrick, dem Theaterpädagogen Daniel Scholz und sechs ehrenamtlichen Mitarbeitern ein beeindruckendes Musical einstudiert haben, welches sie am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal auf die Bühne brachten.