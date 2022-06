Steinhagener Klimaschutzmanagerin geht in Ruhestand

Steinhagen

Gabriele Siepen ist gemeinsam mit ihrer Kollegin Marianne Vaske die Frau der ersten Stunde in Sachen Umweltschutz im Steinhagener Rathaus. Belächelt oder als lästig empfunden, damals in den 90er Jahren. Und heute – da besetzen Gabriele Siepen und ihre Kolleginnen das Top-Thema in der Gemeinde. Mit 65 Jahren geht die Klimaschutzmanagerin jetzt in den Ruhestand.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold